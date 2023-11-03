AKOM'dan İstanbul'a Uyarı! Sağanak ve Fırtına Etkili Olacak

AKOM'dan İstanbul için kritik bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, cumartesi akşam saatlerinden itibaren kentte fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiği ifade edildi.

AKOM'dan İstanbul'a Uyarı! Sağanak ve Fırtına Etkili Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbulluları yakından ilgilendiren kritik bir açıklamada bulundu. Hafta sonu megakentte beklenen hava durumu ile ilgili yapılan açıklamada vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu.

İstanbul'da Sağanak ve Fırtına Etkili Olacak!

İBB AKOM'dan yapılan açıklamaya göre kentte lodos bugün öğle saatlerinde etkisini artıracak. İstanbul'da sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği belirtiliyor.

Açıklamada ayrıca, lodos yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren de kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

İstanbul'da yarın fırtınayla kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişi yaşanmasının da öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, pazar günü ise sabahın erken saatlerinden itibaren kentte güneşli havanın hakim olacağı, sıcaklığın da 21-24 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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