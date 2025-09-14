“Alevilerin haini çoktur” sözleri tepki çekti: RTÜK’ten Merdan Yanardağ açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 ekranlarında yayınlanan “4 Soru 4 Yanıt” programında gazeteci Merdan Yanardağ’ın kullandığı ifadeler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Yanardağ’ın, programda “Alevilerin haini çoktur” sözünü sarf etmesini eleştiren Şahin, bu sözlerin toplumsal barışı bozan bir nefret söylemi olduğunu belirtti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği 'Alevilerin haini çoktur' ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan, ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz.”

Şahin ayrıca, toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir sözün, hangi gerekçeyle dile getirilirse getirilsin mazur görülemeyeceğini vurguladı.

RTÜK’ün, söz konusu ifadelerle ilgili olarak 6112 sayılı Kanun çerçevesinde işlem başlatacağı bildirildi.