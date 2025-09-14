Ekrem İmamoğlu hakkında ‘hakaret’ suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında, bir vatandaşa yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 26 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sırasında bir vatandaşla yaşadığı diyalog gerekçe gösterildi.

İddianamede, müşteki Serkan Şahin (25) ile İmamoğlu’nun fuar alanında tesadüfen karşılaştığı, Şahin’in başka bir kişiye dönerek, “Burada geziyor da, şehit oldu askerimiz ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan’ı” dediği, İmamoğlu’nun bu sözleri duyduktan sonra, “Sakinleş, konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Bu sözler üzerine Serkan Şahin’in şikâyetçi olduğu belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen İmamoğlu, sözlerinin şahsı hedef almadığını savundu:

“Sarf edilen sözler, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta değildir. Nezaket dışı, kaba söz niteliğindedir. Bu ifadeler müştekinin şahsına değil, eylemine yönelik olarak dile getirilmiştir.”

Savcılık, söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında olduğunu, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığını kaydetti.

Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında “hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca siyasi yasak talebinde bulunuldu.

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

imamoğlu
