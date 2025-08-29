Ali Erbaş'tan İsrail'e karşı boykot çağrısı: "İşgalci siyonistlerin malları kullanılmamalı"

İstanbul’daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen "İslamî ve İnsani Sorumluluk: Gazze" konferansı kapsamında 50 ülkeden 150’yi aşkın İslam alimi bir araya geldi. Etkinlikte, Gazze’de yaşanan soykırım ve insanlık dramına dikkat çekildi. Konferansın bir parçası olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’inde cuma namazı kılındı ve ardından önemli açıklamalarda bulunuldu.

“ZULME DUYARSIZ KALMAK HARAMDIR”

Cuma namazı sonrası açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze’de yaşananları sert bir dille eleştirdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Siyonist rejim Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapmaktadır. Bizim inancımızda, zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak haramdır, yasaktır. Bu yüzden herkesin yapabileceği bir şey var. Ulusal ve uluslararası boyutta işgalci siyonistlerin mallarını boykota devam."

Erbaş, mazlum Filistin halkının büyük bir direniş gösterdiğini belirterek, bu direnişin desteklenmesinin her insan için bir vicdan meselesi olduğunu ifade etti. Açıklamasında, Müslümanların birlik içerisinde hareket etmeleri gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

"Milletimiz asırlar boyu hep mazlumun yanında zalimin karşısında yer almıştır. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Allah’ın inayetiyle zalimler kirli emellerine asla ulaşamayacaktır. Yeter ki bütün Müslümanlar, bütün vicdanlı insanlar bir olsun, beraber olsun."

Açıklamasında boykot çağrısını yineleyen Erbaş, şunları dile getirdi:

"Evet boykota devam. Bu zulme sessiz kalan da maşeri vicdanda mahkûm olacaktır. Hesap gününde pişman olacaktır."

Konuşmasının sonunda ise, konferansın sonuç bildirgesinin Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.