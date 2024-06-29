Ankara kulisleri Bakanlar Kurulu’ndaki değişiklik haberleri ile hareketlendi! İşte son durumlar...

Sağlık Bakanı Koca’ya yakın isimler istifa haberinin doğruladı. Çalışma Bakanlığı'nda ise değişim havası olmadığı ifade edildi. Hafta içi yapılacak Bakanlar Kurulu’nda değişikliklerin Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor.

Sağlık, Çalışma ve Ticaret Bakanlarının istifa edeceği haberleri Ankara'da siyaset kulislerini hareketlendirdi. İddiaların ardından gözler bu hafta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına çevrildi.



Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa ettiği iddia edildi. Koca’nın bakanlıkta eşyalarını topladığı öne sürüldü.



Ulusal Kanal’ın Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, iddialar doğru. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevini bırakmak istediği belirtildi.



Çalışma Bakanlığı kaynakları ise, iddianın çıktığı 28 Haziran günü temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs’ta olan Bakan Vedat Işıkhan’ın çıkan iddialardan habersiz olduğu bildirdi. Bu nedenle Bakanlıkta bir değişim havası olmadığı ifade edildi.



İstifa edeceği belirtilen Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan Gazeteci Cem Küçük, Bakan'ın “Böyle bir şey yok. Görevden affımı istemedim. Sağlık sorumlarım var demedim. Bu haberler doğru değil" dediğini aktardı.



Ulusal Kanal'ın ulaştığı kaynaklar olası değişikliklerin 2 Temmuz Salı günü yapılması planlanan Bakanlar Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını belirtti. Hatta değişim halinde yeni isimlerin doğrudan Bakanlar Kurulu toplantısına katılacağı ve toplantı sonrası yapılacak açıklamada da kamuoyuna ilan edileceği bildirildi.