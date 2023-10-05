Ankara Saldırısıyla İlgili Skandal İfadeler Kullanmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu Ayşenur Arslan'a Sahip Çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara saldırısı ile ilgili skandal ifadeler kullanan Ayşenur Arslan'a ve Halk TV'ye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, RÜTK'ün kanala ceza vermesini eleştirdi.

Ankara Saldırısıyla İlgili Skandal İfadeler Kullanmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu Ayşenur Arslan'a Sahip Çıktı
Editör: Uğur Çam

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki terör saldırısına ilişkin infial yaratacak yorumlar yapmıştı. Arslan, teröristin araçta bomba olduğunu bilmeyebileceğini öne sürmüş, teröristin kimseyi öldürememesini ise "manasız" olarak nitelemişti. RTÜK o sözler sonrası Halk TV'ye ceza kesmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK'ün kestiği ceza sonrası Arslan'a sahip çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ayşenur Arslan Açıklaması

RTÜK, Ayşenur Arslan'ın açıklamaları sonrası Halk TV'ye  'yüzde 5 para ve beş kez program durdurma' cezası verdi. Karar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o cezaya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, RTÜK'ün "kendini mahkeme yerine koyduğunu" öne sürdüğü açıklamasında, RTÜK'ün "terörün amacına hizmet" iftirası attığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Saray sopası RTÜK’ün, kendini mahkeme yerine koyarak Halk TV’ye verdiği ağır ceza kabul edilemez. Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size 'terörün amacına hizmet' gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz." ifadelerini kullandı.

Halk TV Bildiğimiz Gibi! Ayşenur Arslan PKK'lı Teröristle İlgili Böyle KonuştuHalk TV Bildiğimiz Gibi! Ayşenur Arslan PKK'lı Teröristle İlgili Böyle KonuştuGündem
# Ayşenur Arslan # halk tv # kemal kılıçdaroğlu # rtük
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