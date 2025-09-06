Antalya İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan basın açıklamasında, kararın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

antalya emniyet müdürü görevden uzaklaştırma
