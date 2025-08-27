Assan Group’un sahibi Emin Öner gözaltına alındı! Suçlamalar ağır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Assan Group’un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı. İkilinin “silahlı terör örgütüne üyelik” ve “askeri casusluk” suçlamalarıyla ifade verdiği öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Assan Group’un sahibi Emin Öner gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Assan Group şirketi hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şirketin sahibi Emin Öner ile genel müdür Gürcan Okumuş, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde aramaların sürdüğü bildirildi.

Ayrıca Assan Group bünyesindeki 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Başsavcılık, Öner ve Okumuş’un FETÖ ile bağlantılı faaliyetlerinin tespit edildiğini belirtti.

Genetiği değiştirilmiş domuz akciğeri insana nakledildi! İşte sonuçlarıGenetiği değiştirilmiş domuz akciğeri insana nakledildi! İşte sonuçlarıBilim ve Teknoloji
İlkokula silahlı saldırı: 3 ölü, 20 yaralıİlkokula silahlı saldırı: 3 ölü, 20 yaralıDünya
CHP’de bir istifa daha mı? Belediye başkanı açıklama yaptıCHP’de bir istifa daha mı? Belediye başkanı açıklama yaptıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

gözaltı ceo
Günün Manşetleri
Meclis olağanüstü toplanıyor! İşte gündemler
Bebek ölümleri davasında skandal ayrıntılar
40 gözaltı, servet değerinde pırlanta ele geçirildi
Kanada’yı 3-0 yenen Türkiye grup lideri oldu
Trump’tan flaş Zelenskiy açıklaması
Azerbaycan İsrail-Suriye görüşmelerinde arabulucu oldu
Resmî Gazete’de yayımlandı
Süleymaniye Camii’nden tarihi taşlar çalındı
750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Meteoroloji’den kritik uyarı
Çok Okunanlar
En düşük maaşlar ne kadar oldu? 2026 ve 2027 maaşları belli oldu, işte mesleklere göre maaşlar En düşük maaşlar ne kadar oldu? 2026 ve 2027 maaşları belli oldu, işte mesleklere göre maaşlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak
Yıkıcı deprem kapıda mı? Uzman isimden dikkat çeken uyarı Yıkıcı deprem kapıda mı? Uzman isimden dikkat çeken uyarı
27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar? 27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar?