Assan Group’un sahibi Emin Öner gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Assan Group’un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı. İkilinin “silahlı terör örgütüne üyelik” ve “askeri casusluk” suçlamalarıyla ifade verdiği öğrenildi.
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Assan Group şirketi hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şirketin sahibi Emin Öner ile genel müdür Gürcan Okumuş, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde aramaların sürdüğü bildirildi.
Ayrıca Assan Group bünyesindeki 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Başsavcılık, Öner ve Okumuş’un FETÖ ile bağlantılı faaliyetlerinin tespit edildiğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı