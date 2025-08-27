Genetiği değiştirilmiş domuz akciğeri insana nakledildi! İşte sonuçları

Çinli araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş domuz akciğerini ilk kez bir insan vücuduna nakletti. Dokuz gün boyunca işlevini sürdüren organ, ksenotransplantasyonun geleceği için umut verici bir adım olarak görülüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Genetiği değiştirilmiş domuz akciğeri insana nakledildi! İşte sonuçları
Yayınlanma:

Çin’de bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bir domuz akciğerini insan vücuduna nakletti. Bu, ksenotransplantasyon alanında kayda geçen ilk deney olarak tarihe geçti.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, beyin ölümü gerçekleşmiş 39 yaşındaki bir kişiye domuzun sol akciğeri nakledildi. Bağışıklık baskılayıcı tedaviyle desteklenen organ, vücutta dokuz gün boyunca işlevini sürdürdü. Ancak kan akışındaki ani değişiklik ve bağışıklık sistemi tepkileri nedeniyle dokuzuncu günün sonunda deney sonlandırıldı.

Bilim insanları, bu gelişmenin insanlara domuz organı naklinin mümkün olabileceğini gösterdiğini ancak klinik uygulamaya geçmek için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Organ reddi ve enfeksiyon riski, halen en büyük engeller arasında yer alıyor.

Dünya genelinde organ bağışına olan ihtiyacın arttığını vurgulayan araştırmacılar, bu tür genetik düzenlemelerin gelecekte daha güvenli nakillerin yolunu açabileceğine dikkat çekti. ABD’de de benzer çalışmalar için klinik deney izinleri verildi.

