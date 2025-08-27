CHP’de bir istifa daha mı? Belediye başkanı açıklama yaptı

Göle İlçe Belediye Başkanı Gökhan Budak’ın CHP’den istifasının ardından Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir hakkında da “partiden ayrılacak” iddiaları gündeme geldi.

Demir, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Ben partimin sadık neferiyim, ayrılmam söz konusu değildir. Şerefli Ardahan halkının oylarıyla CHP’den seçilerek 6 buçuk yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum. Ben CHP’liyim, yıllardır bu partide hizmet verdim, vermeye de devam edeceğim. Milletvekilliği kimliğim var. Şerefli Ardahan halkının oylarıyla CHP’den ikinci defa yani şu an itibariyle 6 buçuk yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum. Göle Belediye Başkanı partimizden ayrılarak yanlış bir karar verdi. Biz partimizin sadık neferiyiz, herhangi bir ayrılık kararı almamız mümkün değildir. Dimdik ayakta duruyorum, partim olan CHP’den can Ardahan’ımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.”