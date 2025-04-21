Aydınlık Gazetesi açıkladı: Süleymancılarda şirket içi dolandırıcılık iddiası

Süleymancılar Cemaati, yönettiği şirketler üzerinden kendi üyelerini dolandırmakla suçlanıyor. 1969’da cemaatin kurduğu Fazilet Neşriyat isimli şirkette ortak olan bir vatandaş, hisselerinin usulsüz şekilde elinden alındığını belirtti.

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Aydınlık Gazetesi açıkladı: Süleymancılarda şirket içi dolandırıcılık iddiası
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Konuyla ilgili konuşan İlyas Doğan, yıllar boyunca kâr payı alamadığını ve ardından ortaklıktan çıkarıldığını söyledi. Olayın ayrıntılarını Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan anlattı.

“Süleymancılar Cemaati, yönettiği şirketler aracılığıyla kendi üyelerinin mallarına el koydu.”

İddialara göre, İlyas Doğan’ın babası, Fazilet Neşriyat şirketine 1969’da cemaat yöneticilerinin çağrısıyla bağış yaparak ortak oldu. Ancak yıllar boyunca şirkette herhangi bir kârdan pay verilmedi. 2000’li yılların başında da, Doğan ailesine hiçbir bilgi verilmeden hisseleri ellerinden alındı.

“Babam şirkete ortak olmuştu. Ancak yıllarca hiçbir ödeme almadık. Daha sonra da genel kurula katılmadığımız gerekçesiyle hisselerimize el konuldu.”

Şirketin genel kuruluna katılmadığı iddiasıyla ortaklıktan çıkarıldığını söyleyen Doğan, bu işlemin yasal dayanağı olmadığını ifade etti. Aydınlık Gazetesi’ne konuşan Kaan Arslan ise şirketin genel kurul bilgilerini hissedarlara iletmediğini, buna rağmen devre dışı bırakıldıklarını belirtti:

“Genel kurul tarihini hissedarlara bildirmeleri gerekiyordu. Ancak bu yapılmadı. Katılım olmaması gerekçe gösterilerek hisseleri alındı.”

İlyas Doğan, mağduriyetinin giderilmesi için hukuki mücadele veriyor. Yaşanan olay, cemaatin şirket yapılanmasının şeffaflığına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurdu.

“Sonuç olarak ortada cemaatin şirketinin, kendi üyelerinin parasına el koyduğu bir tablo var.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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Süleymancılarda şirket içi dolandırıcılık iddiası
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