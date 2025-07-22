AYM, CHP’nin HSK üyelik seçimlerinin iptali başvurusunu görevsizlikle reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), TBMM Genel Kurulu’nda yapılan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Mahkeme, başvuruyu görevsizlik gerekçesiyle oy çokluğuyla reddetti.