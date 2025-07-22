AYM, CHP’nin HSK üyelik seçimlerinin iptali başvurusunu görevsizlikle reddetti
Anayasa Mahkemesi, CHP’nin TBMM’de yapılan HSK üyelik seçimlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle yaptığı başvuruyu, görevsizlik gerekçesiyle oy çokluğuyla reddetti.
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), TBMM Genel Kurulu’nda yapılan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu değerlendirdi.
Mahkeme, başvuruyu görevsizlik gerekçesiyle oy çokluğuyla reddetti.