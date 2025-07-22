Yeşil ve gri pasaport sahiplerine Avrupa’dan kötü haber: Giriş ücreti üç katına çıkabilir

Avrupa Birliği, vize muafiyetiyle seyahat eden yolculardan alınan giriş ücretini artırmayı planlıyor. Yeni sistemle birlikte ETIAS ücreti 7 Euro’dan 20 Euro’ya yükselebilir.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yeşil ve gri pasaport sahiplerine Avrupa’dan kötü haber: Giriş ücreti üç katına çıkabilir
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Avrupa Birliği, vize muafiyetiyle seyahat eden yolcuları ilgilendiren yeni bir öneri üzerinde çalışıyor. Avrupa Komisyonu, ETIAS sistemi kapsamında başvuru ücretinin 7 Euro’dan 20 Euro’ya yükseltilmesini teklif etti.

2026 SONUNA DOĞRU GÜNDEME GELEBİLİR

Söz konusu artışın, 2026 yılının son çeyreğinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Ücret değişikliği kabul edilirse, yeni tarife İrlanda hariç tüm AB ülkeleriyle birlikte İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn olmak üzere 30 Avrupa ülkesine yapılacak kısa süreli seyahatlerde geçerli olacak.

AMAÇ: AB BÜTÇESİNE EK GELİR

Giriş ücretine yönelik bu düzenleme, AB’nin 2028–2034 dönemini kapsayan Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) sunumuyla birlikte hazırlandı. Komisyon, bu artış sayesinde AB bütçesine yılda 300 milyon Euro ek gelir sağlanabileceğini öngörüyor.

Mevcut ETIAS sistemine göre; 18 yaş altı ve 70 yaş üstü yolcular ücret ödemiyor. Yeni teklif bu muafiyetleri değiştirmiyor.

Avrupa Komisyonu’nun önerisi, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’ne sunuldu. Diğer öz kaynaklardan farklı olarak, bu ücret artışı için üyelerin oybirliği gerekmiyor. Bu da teklifin kabul edilmesini kolaylaştıran bir unsur olarak değerlendiriliyor.

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