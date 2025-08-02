Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İş'ten protokol açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 600 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünün imzalandığını açıkladı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’le ayrı ayrı imzalanan protokolde, taban ücret artışı, seyyanen zam ve yeni ikramiye düzenlemesi yer aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İş'ten protokol açıklamaları
Yayınlanma:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladıklarını açıkladı.

Protokolün imzalanması amacıyla TÜHİS ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, Bakanlık’ta bir araya geldi. Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar, İrfan Kabaloğlu; HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli ile sendika temsilcileri katıldı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

“Yaklaşık 600 bin kamu işçimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde sona geldik ve biraz önce protokolleri imzaladık. İmzaladığımız bu protokollerin önce devletimize, milletimize, kamu işçilerimize hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.”

“Sendikalarımızla yaklaşık 7 aydır müzakereleri başarılı şekilde yürütmeye gayret ettik. Sosyal diyalog anlayışı doğrultusunda sendikalarımıza kapılarımızı her zaman açık tuttuk. Nihayet belli bir noktaya geldik ve protokolü hem TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ ile imzaladık.”

Önlerinde memurlarla yapılacak toplu sözleşme süreci olduğunu belirten Işıkhan, ağustos sonunda bu süreci de başarıyla tamamlayacaklarına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’a ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a teşekkür etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise şu ifadeleri kullandı:

GREVE GİTMEDEN BÖYLE BİTMESİ İYİ OLDU

“Temsil ettiğimiz toplumun sofrasına bir ekmek fazla koymak için mücadele ettik. Tam olmasa da bugünün şartlarında bir yere geldik. Sayın Bakanımızla TÜRK-İŞ olarak ayrı çerçeve protokolü imzaladık. HAK-İŞ de ayrı imzaladı. İçerik aynı, metinler birebir aynı. Greve gitmeden bu işi böyle bitirdiğimizden dolayı da iyi oldu diye düşünüyoruz. Tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun.”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert de,

“Her zaman sorumluluğumuzun farkında olduk, masayı hiçbir zaman terk etmedik. Yüzde 100 memnuniyet olmuştur diyemeyiz. Ama bugünün şartlarında çalışanların mağduriyet içinde olduğunu hep birlikte görüyoruz” dedi.

Kamu işçisine zam resmileşti: 2025 protokolü imzalandı! İşte protokolün tamamı...Kamu işçisine zam resmileşti: 2025 protokolü imzalandı! İşte protokolün tamamı...Gündem
Toplu işten çıkarma iddiası: TOGG'un Gemlik fabrikasında yaklaşık 200 kişinin işten çıkarıldığı iddia edildiToplu işten çıkarma iddiası: TOGG'un Gemlik fabrikasında yaklaşık 200 kişinin işten çıkarıldığı iddia edildiGündem
FL binasındaki saldırganın cüzdanından çıktı: “Beynimi inceleyin”FL binasındaki saldırganın cüzdanından çıktı: “Beynimi inceleyin”Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

zam kamu işçisi Vedat Işıkhan
Günün Manşetleri
KAMU İŞÇİSİNE ZAM KARARI AÇIKLANDI
O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI
15 İLDE DEAŞ OPERASYONU
İstanbul’da temmuz enflasyonu belli oldu
70 ilde dev uyuşturucu operasyonu
PARTİLERİN KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU
HÜKÜMET YENİ BİR TEKLİF SUNDU
''Göğsünü rüzgarlara siper etmiş büyük bir devrimci''
GREV ERTELEME KARARI HUKUKA VE İÇ CEPHEMİZİN BİRLİK İHTİYACINA AYKIRIDIR
RUSYA DEPREMİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?
Çok Okunanlar
2 Ağustos güncel altın fiyatları 2 Ağustos güncel altın fiyatları
2 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu 2 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu
KAMU İŞÇİSİNE ZAM KARARI AÇIKLANDI KAMU İŞÇİSİNE ZAM KARARI AÇIKLANDI
İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu
Benzine ve motorine zam beklentisi! Araç sahipleri endişeli Benzine ve motorine zam beklentisi! Araç sahipleri endişeli