Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İş'ten protokol açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladıklarını açıkladı.

Protokolün imzalanması amacıyla TÜHİS ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, Bakanlık’ta bir araya geldi. Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar, İrfan Kabaloğlu; HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli ile sendika temsilcileri katıldı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:



“Yaklaşık 600 bin kamu işçimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde sona geldik ve biraz önce protokolleri imzaladık. İmzaladığımız bu protokollerin önce devletimize, milletimize, kamu işçilerimize hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.”

“Sendikalarımızla yaklaşık 7 aydır müzakereleri başarılı şekilde yürütmeye gayret ettik. Sosyal diyalog anlayışı doğrultusunda sendikalarımıza kapılarımızı her zaman açık tuttuk. Nihayet belli bir noktaya geldik ve protokolü hem TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ ile imzaladık.”

Önlerinde memurlarla yapılacak toplu sözleşme süreci olduğunu belirten Işıkhan, ağustos sonunda bu süreci de başarıyla tamamlayacaklarına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’a ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a teşekkür etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise şu ifadeleri kullandı:

GREVE GİTMEDEN BÖYLE BİTMESİ İYİ OLDU

“Temsil ettiğimiz toplumun sofrasına bir ekmek fazla koymak için mücadele ettik. Tam olmasa da bugünün şartlarında bir yere geldik. Sayın Bakanımızla TÜRK-İŞ olarak ayrı çerçeve protokolü imzaladık. HAK-İŞ de ayrı imzaladı. İçerik aynı, metinler birebir aynı. Greve gitmeden bu işi böyle bitirdiğimizden dolayı da iyi oldu diye düşünüyoruz. Tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun.”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert de,



“Her zaman sorumluluğumuzun farkında olduk, masayı hiçbir zaman terk etmedik. Yüzde 100 memnuniyet olmuştur diyemeyiz. Ama bugünün şartlarında çalışanların mağduriyet içinde olduğunu hep birlikte görüyoruz” dedi.