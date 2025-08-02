Kamu işçisine zam resmileşti: 2025 protokolü imzalandı! İşte protokolün tamamı...

2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda HAK-İŞ temsilcileriyle birlikte imzalandı. 600 bin kamu işçisini ilgilendiren protokol kapsamında ücret zamları, taban maaş düzenlemesi, seyyanen artış ve ikramiye detayları netleşti. İşte imzalanan protokolün tamamı...

2025 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ

Yürürlük başlangıç tarihleri 2025 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu Is Sözleşmelerinin (HAK-IS Konfederasyonuna üye sendikaların örgütlü bulunduğu ve yetki aldığı işyerlerine ilişkin olarak) aşağıda belirtilen esaslar göz önüne alınarak sonuçlandırılmaları kabul edilmiş ve 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü taraflarca düzenlenerek 02/08/2025 tarihinde imza altına alınmıştır.



1-TABAN ÜCRET VE SEYYANEN ZAM

a) Taban Ücret: Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 42.000,00 TL'nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 42.000,00 TL'ye çekilmiştir.



Günlük ücret sisteminde bu rakamlar 30'a, saatlik ücret sisteminde 225'e bölünmek ve bulunan rakamlar kuruş küsuratı 5 ve üzerinde ise tama iblağ edilmek suretiyle toplu iş sözleşmelerine yazılacaktır. (Örnek:42.000,00 TL'lik rakam; günlük ücret sisteminde 1.400,00 TL/Gün, saatlik ücret sisteminde ise 186,67 TL/Saat olarak yazılacaktır.)

b) Seyyanen Zam: Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri: 42.000,00 TL ve üzerinde olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine 1.200,00 TL/AY seyyanen zam yapılmıştır.

Günlük ücret sisteminde bu rakamlar 30'a, saatlik ücret sisteminde 225'e bölünmek ve bulunan rakamlar kuruş küsuratı 5 ve üzerinde ise tama iblağ edilmek suretiyle toplu iş sözleşmelerine yazılacaktır. (Örnek: 1.200,00 TL'lik rakam: günlük ücret sisteminde 40,00 TL/Gün. saatlik ücret sisteminde ise 5,33 TL/Saat olarak yazılacaktır.)

NOT: Bu maddenin a fıkrasından yararlanan işçiler b fıkrasından ayrıca yararlanamazlar.

2-ÜCRET ZAMLARI

a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:



İşçilerin ücretleri (1). maddedeki taban ücrete çekildikten ve taban ücret dışında kalan işçilere ise seyyanen zam yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yil birinci altı ay için % 24 (Yirmi dört) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, Türkiye İstatistik Kurumunun 2003-100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2026 indeks sayısının, Haziran 2026 indeks sayısına göre değişim oranın %6'yı aşması halinde açan kısmının tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. (Bu örnek yürürlük başlangıcı 01.01.2025 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. İkinci yılın ikinci altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde Türkiye İstatistik Kurumunun 2003-100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli İndeks Sayısındaki altı aylık değişim oranına göre belirlenecektir).

NOT: Yukarıda belirlenen zam oranlan her toplu iş sözleşmesinin madde metni ve yürürlük süresi esas alınarak düzenlenecektir.

3- İKRAMİYE

Toplu iş sözleşmelerinde ilave tediye dışında işçilere ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde 60 günü geçmeyecek şekilde toplu iş sözleşmesinin birinci yılında 20 gün; ikinci yılında ise 60 günü geçmeyecek şekilde 20 gün ikramiye ödemesi yapılacaktır.

4- MAKTU ÖDEMELER

Toplu iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler; doğum, ölüm, evlenme, giyim yardımı, ek ödeme, yemek yardımı, birleştirilmiş sosyal yardım, hizmet zammı ve yol yardımı ile maktu olarak ödenen prim, tazminat vb ödemeler) toplu is sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenecektir.

5. YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN İŞYERLERİ

Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere işbu "Çerçeve Anlaşma Protokolü" ile belirlenen ücret zamları ve sosyal yardımlar avans niteliğinde uygulanır. İmzalanacak olan toplu iş sözleşmesi farklarından mahsup edilir.

6- İŞYERİNE İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR

İşletme veya işyerine özgü sorunlar toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek çözüme kavuşturulur.

7-696 SAYILI KHK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN KAMU TAŞERON İŞÇİLERİNİN DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMESİ

696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren işçilerinin (taşeron) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarına devam edilecektir.

8-696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARI

İşçilerin, hastalık, engellilik, sağlık, eş durumu hallerinde geçici görevlendirilmeleri konusunda yasal düzenleme çalışmalarına devam edilecektir.