Sahte diploma çetesi çökertildi: Üniversite mezunu gibi gösterilen isimler şoke etti

Türkiye'de sahte e-imzayla diplomalar üretip kamuda görev alanların sayısı yüzlerle ifade ediliyor. Skandal listede bir Osmanoğlu torunu da yer aldı. Sahte mezuniyetlerin çoğu Yıldız Teknik ve Atatürk Üniversitesi kaynaklı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sahte diploma çetesi çökertildi: Üniversite mezunu gibi gösterilen isimler şoke etti
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Türkiye'nin farklı illerinde sahte kimlik ve belgelerle e-imza üreten organize bir yapı üzerinden kamuda unvan ve statü elde eden yüzlerce kişiye ait bilgiler iddianameye yansıdı. Suç örgütünün faaliyetleri arasında sahte mezuniyet belgeleri üretmek, usulsüz not değişiklikleri yapmak ve sistemlere yetkisiz erişimle diplomatik belgeler oluşturmak gibi çok sayıda ağır suç yer alıyor.

Can Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın haberine göre; şüpheliler, sahte e-imzalarla akademik kayıtlara müdahale etti. Söz konusu müdahalelerle kayıtlı olmayan kişiler mezun gibi gösterildi, not ortalamaları yükseltildi, sahte diplomalarla kamu kurumlarında görevlendirmeler sağlandı.

İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

İddianamede adı geçen isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler de yer aldı. Bunlardan biri, Osmanlı Padişahı 2’nci Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu olan Abdülhamit Kayıdan Osmanoğlu. Kişisel internet sitesinde İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olarak görülen Osmanoğlu’nun aslında üniversiteyle hiçbir kaydının bulunmadığı belirtildi.

Bir başka örnekse Doğukan Fırat Ö. isimli şüpheli. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi olarak görünen Ö.'nün, ağırlıklı genel not ortalaması sahte e-imza yoluyla 0,83’ten 3,01’e yükseltildi.

BİRÇOK ÜNİVERSİTEDE SAHTE MEZUNİYET

Ayrıca, Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adına Özge B. ismine oluşturulan sahte mezuniyet kaydı da iddianamede yer aldı.

Haberde listelenen isimlere göre, özellikle Yıldız Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nden çok sayıda sahte mezuniyet belgesi düzenlendiği tespit edildi.

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