Toplu işten çıkarma iddiası: TOGG'un Gemlik fabrikasında yaklaşık 200 kişinin işten çıkarıldığı iddia edildi

Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, bu kez iddialarla gündemde. Şirketin Gemlik’teki fabrikasında çalışan yaklaşık 200 kişinin, yıllık izin sırasında işten çıkarıldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan bir TOGG çalışanı, yaşananları şöyle anlattı:

“Lütfen sesimizi duyurun. Ben TOGG çalışanıyım ve yıllık izindeydik. Bizi bu sabah arayarak yaklaşık 200 kişi işten çıkartıldık. Hiçbir geçerli sebep yok. Biz bu fabrikaya 8-10 yıllık tazminatımızı bırakıp geldik, sırf ülke kalkınsın, bizim de parmağımız olsun diye. Ama bizi kapının önüne koyuyorlar. Eşyalarımızı almaya bile giremedik. Kapıda 6 ekip polis arabası, ekstra güvenlik görevlisi koymuşlar. Lütfen sesimizi duyuralım, böyle bir çıkış olamaz.”

İddialara göre, işten çıkarılan işçiler fabrikaya giremiyor ve güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Konuyla ilgili TOGG tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.

Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de gelişmelere tepki gösterdi. Öztürk, “Yerli ve milli diyerek işe aldığınız insanları, şimdi polisle kapının önüne koyuyorsunuz. Fabrikaya girmelerine bile izin verilmiyor. Bu insanların tazminatlarını bırakıp umutla geldiği bu projede gördükleri muamele tam anlamıyla vicdansızlıktır. Otomotiv sektörü için bu kadar yeni bir firmada bu kadar erken işten çıkarmalar, zorlanınca önce emekçiden vazgeçmeler kabul edilemez. Şirketten ve ilgili bakanlıktan derhal açıklama bekliyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.