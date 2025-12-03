Bakan Tunç duyurdu: Engelli hükümlü ve tutuklular için açık görüş kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ceza infaz kurumlarındaki engelli hükümlü ve tutukluların 3-7 Aralık tarihleri arasında yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin açık görüş olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutuklulara yönelik özel bir uygulamayı duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engelli hükümlü ve tutukluların 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin açık görüş olarak yapılmasına imkân tanınacağını belirtti.

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız.”

Uygulamanın, engelli hükümlü ve tutuklu yakınları için kolaylık sağlayacağı değerlendirilirken, açık görüşlerin belirtilen tarihler arasında tüm ceza infaz kurumlarında geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

