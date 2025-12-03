İki ilçe uyarıldı: 24 saat boyunca sular olmayacak

İZSU, Narlıdere ve Güzelbahçe’de Q800 çelik boru hattındaki arıza nedeniyle 24 saat boyunca su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti yarın saat 10.00’da başlayacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İki ilçe uyarıldı: 24 saat boyunca sular olmayacak
Yayınlanma: Güncellenme:

İzmir’in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi uygulanacak. İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, Narlıdere ilçesi Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak Kavşağı’nda bulunan Q800’lük çelik boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle kesinti yapılması zorunlu hale geldi.

Açıklamada, su kesintisinin yarın saat 10.00’da başlayacağı ve 4 Aralık Perşembe günü saat 10.00’a kadar devam edeceği bildirildi. Kesintiden Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamının etkileneceği belirtildi.

İZSU, arızanın onarılmasının ardından depo seviyeleri ve su isale hatlarındaki basıncın normal seviyeye ulaşmasının zaman alabileceğini, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinden farklı olabileceğini ifade etti.

Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
İstanbul’da panik: 13 katlı bir sitenin restoranında yangın çıktıİstanbul’da panik: 13 katlı bir sitenin restoranında yangın çıktıYurt
Fabrika yangınında ölenlere yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan 19 ve 16 yaşlarındaki iki kişi tutuklandıFabrika yangınında ölenlere yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan 19 ve 16 yaşlarındaki iki kişi tutuklandıGündem
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük soygun: 25 kilo altın ve 55 kilo gümüş ile yurt dışına kaçtıBüyükçekmece Adliyesi'nde büyük soygun: 25 kilo altın ve 55 kilo gümüş ile yurt dışına kaçtıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir su kesintisi
Günün Manşetleri
İçişleri'nden Barzani'nin Şırnak ziyaretine soruşturma
Avrupa savaş istiyorsa biz şimdi hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
“Son tuğlaları koyuyor, son çivileri çakıyoruz”
BOTAŞ Silivri Tesisleri'nde yangın
Karadeniz'de Rus tankerine saldırı düzenlendi
Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref gözaltında!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
103 örgüt mensubu ikna edilerek teslim oldu
Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
Çok Okunanlar
İki ilçe uyarıldı: 24 saat boyunca sular olmayacak İki ilçe uyarıldı: 24 saat boyunca sular olmayacak
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
2 Aralık'ta hangi illerde yağış var? 2 Aralık'ta hangi illerde yağış var?
Altın fiyatlarında ibre tersine döndü Altın fiyatlarında ibre tersine döndü
Uyurken bile kazanın! Uyurken bile kazanın!