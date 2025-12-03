İki ilçe uyarıldı: 24 saat boyunca sular olmayacak

İzmir’in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi uygulanacak. İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, Narlıdere ilçesi Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak Kavşağı’nda bulunan Q800’lük çelik boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle kesinti yapılması zorunlu hale geldi.

Açıklamada, su kesintisinin yarın saat 10.00’da başlayacağı ve 4 Aralık Perşembe günü saat 10.00’a kadar devam edeceği bildirildi. Kesintiden Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamının etkileneceği belirtildi.

İZSU, arızanın onarılmasının ardından depo seviyeleri ve su isale hatlarındaki basıncın normal seviyeye ulaşmasının zaman alabileceğini, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinden farklı olabileceğini ifade etti.