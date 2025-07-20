Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 14 ve ulusal seviyede aranan 1 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Operasyonlar Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yapılan açıklamada, suçluların Interpol veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri ve sosyal medya analizleri üzerinden tespit edildiği belirtildi. Yakalananlar arasında; uyuşturucu ticareti, cinayet, çocuk istismarı, bilişim dolandırıcılığı, sahtecilik ve insan kaçakçılığı gibi ağır suçlara karışan isimler yer aldı.

Gürcistan’da yakalanan 8 kişi arasında A.Ö, S.Ç, İ.K, D.T, İ.Ç, A.Ş, Ö.B ve bir diğer İ.K bulunuyor. Suçları arasında; uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, adam kaçırma, yağma, resmi belgede sahtecilik, adam öldürme ve silahlı tehdit var.

Almanya’da yakalanan M.Y, Ş.A ve Ö.G’nin ise uyuşturucu ticareti, kasten öldürme ve bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarından arandığı belirtildi.

Yunanistan’da B.Ş, Belçika’da A.G, Sırbistan’da K.K ve KKTC’de C.K yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi.

"ENSELERİNDEYİZ, BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kırmızı bültenle aradığımız 14, ulusal seviyede aradığımız 1 olmak üzere 15 suçluyu Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve KKTC'den ülkemize getirdik. Bu kabine dönemimizde 407 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar.”

Yerlikaya ayrıca, başarılı operasyonlar nedeniyle Adalet Bakanlığı, Interpol Europol Daire Başkanlığı ve tüm çalışanlara teşekkür etti.