Bakan Yumaklı açıkladı: Orman yangınlarında son durum ne?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’te yaptığı açıklamada, Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik Osmaneli’ye ulaşan Bozören yangını ile Sakarya Doğançay ve Bilecik’e uzanan Bayat yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, ayrıca “Şehitler verdiğimiz Eskişehir Seyitgazi’deki yangını da ki Afyon sınırına kadar ulaşmıştı, bunları da an itibarıyla tamamen kontrol altına aldığımızı belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

YANGINLARLA İLGİLİ DEZENFORMASYONA TEPKİ

Yumaklı, yangınlarla mücadelenin devam ettiği süreçte bazı çevrelerden gelen yalan bilgi ve dezenformasyonlara tepki gösterdi. “Yalan ve dedikoduyla prim elde etmek isteyenlerin ya da tartışmayla kendisine pozisyon elde etmek isteyenlerin bu isteklerine, bu amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceğiz” diyen Bakan, doğru ve zamanında bilgi vermeye devam edeceklerini vurguladı.

BUGÜN 73 FARKLI YANGINLA MÜCADELE EDİLDİ

Yangın riskinin bu hafta için çok yüksek olduğunu belirten Bakan Yumaklı, “Bugün 37’si ormanlık, 36’sı kırsal alanda olmak üzere toplam 73 yangınla mücadele edildi” dedi. Mersin Anamur, Antalya Aksu Kurşunlu, Muğla Yatağan yangınlarının da kontrol altına alındığını belirtti.

Ayrıca, Antalya Muratpaşa Güzeloba, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Antalya Alanya Söğüt’te çıkan yangınların da büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde çıkan iki yangının devam ettiğini belirten Yumaklı, bu bölgeye 2 uçak, 19 helikopter ve kara araçlarıyla müdahalenin sürdüğünü ifade etti. Coğrafi koşulların zorluklarına dikkat çeken Bakan, “Zaman zaman kararsız rüzgarların işimizi güçleştirmesi söz konusu ama inşallah üstesinden geleceğiz” dedi.

PERGE ANTİK KENTİ ZARAR GÖRMEDİ

Antalya Aksu Kurşunlu yangınıyla ilgili tartışmalara da açıklık getiren Bakan Yumaklı, “Burada Perge Antik Kenti’ne kadar ulaşmıştı ama antik kente herhangi bir zararı olmadı” diyerek kamuoyundaki endişeleri giderdi.

Basın toplantısından hemen önce Manisa Akhisar’da orman dışı alanda yeni bir yangının çıktığını belirten Yumaklı, 4 uçak ve 10 helikopterle müdahalenin sürdüğünü, gece karanlığına rağmen çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

HAVA 10 DERECE DAHA ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren 10 derece daha artması bekleniyor. Yumaklı, bu durumun yangın riskini artırdığını belirterek, “Halihazırda geçen seneki yangınlar gibi değil, daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız” dedi.

Tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Yumaklı, yangın riskine karşı dikkatli olunmasını istedi: “Lütfen açık alanda ateş yakmayın. Açık alanda yaptığınız faaliyet her neyse, alev almaya müsaitse, ormana uzak diye düşünmeyin. Birdenbire ne olduğunu anlamadan Karabük’te yaşadığımız şeyi yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Yumaklı, “Söndürme çalışmalarına katılan bütün kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin” sözleriyle sahada görev yapan ekipleri ve gönüllüleri tebrik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AFAD ve orman teşkilatından yetkililer eşlik etti.