İhale rüşveti soruşturmasında flaş gelişme! Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere hakkında önemli bir adli gelişme yaşandı.

Tutdere hakkında daha önce uygulanan ‘ev hapsi’ olarak bilinen “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Ancak, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbiri devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş isimli kişiye ait suç örgütünün, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği öne sürülüyor. Bu çerçevede, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de adı dosyada yer almıştı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alındı. 8 Temmuz’da çıkarıldığı hakimlik tarafından hakkında “konutu terk etmeme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Kararın ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.