Bakanlıktan vergi affı iddialarına sert yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada yayılan “vergi affı geliyor” iddialarına yazılı açıklamayla yanıt verdi. Yapılandırma kanunu içeren herhangi bir çalışma bulunmadığını belirten Bakanlık, mükellefleri bu tür gerçek dışı paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakanlıktan vergi affı iddialarına sert yalanlama
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda “vergi affı” olarak bilinen yapılandırma düzenlemesine dair çıkan iddiaları yalanladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, böyle bir çalışmanın kesinlikle bulunmadığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bu tür paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

“HERHANGİ BİR DÜZENLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMAMIZ YOK”

Sosyal medyada bazı meslek mensupları tarafından yapılan ve “vergi affı geliyor” şeklindeki paylaşımların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, kamuoyunda 'vergi affı' olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır.” denildi.

17 Nisan tarihinde yapılan önceki uyarıyı da hatırlatan Bakanlık, vatandaşların sadece resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenmeleri gerektiğini yineledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mükelleflerimizin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki bu tür gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir.”

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