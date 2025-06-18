Milli Savunma Bakanı açıkladı: İran sınırında alarm seviyesi yükseltildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Van’a giderek sınır hattında güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Başkale’deki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Güler, ardından 3’üncü Ordu Komutanlığına bağlı birlik komutanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı daha düzenledi.

“SINIRLARIMIZDAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILMIŞTIR”

İran’da yaşanan son gelişmelere değinen Güler, “Halihazırda da komşumuz İran’da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri de artırılmıştır” ifadesini kullandı. Güler, İsrail-İran arasındaki çatışmalara da dikkat çekerek, bölgedeki çok yönlü tehdit ve risklere karşı Türkiye’nin her zaman güçlü ve uyanık olması gerektiğini vurguladı.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sert bir dille eleştiren Güler, “İsrail, yakın coğrafyamızı eylemleriyle büyük bir kargaşaya sürüklemektedir” dedi. Güler, Gazze, Lübnan ve İran’a yönelik saldırıların, İsrail’in çatışmaları yayma amacını açıkça ortaya koyduğunu belirterek, uluslararası camiayı İsrail’in eylemlerine karşı acilen harekete geçmeye çağırdı.

60 BİN MEHMETÇİK SINIRLARDA GÖREV YAPIYOR

Hudut güvenliğine ilişkin ayrıntılı bilgiler de paylaşan Bakan Güler, “Hudutlarımızda; 8 hudut tugayı, 6 hudut alayı ve yaklaşık 60 bin personel görev yapmaktadır” açıklamasında bulundu. Mehmetçiğin yüksek fedakârlık ve çabasıyla, gelişmiş teknolojik imkânlarla yasa dışı geçişler ve terörist eylemlerin engellendiğini söyledi.

Güler, yıl başından bu yana sınırdan geçişi engellenen kişi sayısının 38 bin 835 olduğunu ve 2 bin 664 düzensiz göçmen ile 83 terör örgütü mensubunun da yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini bildirdi.

“HUDUT EMNİYET SİSTEMİMİZ DÜNYAYA ÖRNEK”

Bakan Güler, sınır güvenliğinde Türkiye’nin kurduğu sistemlerin uluslararası alanda da örnek teşkil ettiğini vurguladı: “Hudutlarımızda kurduğumuz emniyet sistemleri pek çok ülke için de örnek teşkil etmektedir.” Güler, mevcut durumun gerektirdiği şekilde hudutlarda her gün ilave tedbirlerin alındığını, İran’daki gerilimle birlikte bu önlemlerin daha da yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Türkiye’nin savunma kabiliyetinin artırılması için yürütülen çalışmalara da değinen Güler, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta milli muharip uçağımız Kaan ve orta-uzun menzilli füze projelerimiz ile yerli teknolojiyle geliştirdiğimiz füzelerimizin entegre çalışacağı hava savunma sistemimiz ‘Çelik Kubbe’ sayesinde, vatanımızın korunmasında en yüksek savunma kapasitesine ulaşmak, en büyük hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna da değinen Güler, “Türkiye’nin gücüne güç katmak için üstün bir gayretle çalışıyor, kapsamlı ve stratejik adımlar atıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.