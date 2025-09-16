Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında son durum: Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 20 kişi tutuklandı. 10 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da yer aldığı 20 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları bulunuyor. Soruşturma kapsamında toplam 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da yer aldığı 39 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 9 kişinin sorgu işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

