Sanayi sitesinde büyük yangın! Samsun’da kereste fabrikası alev alev yanıyor

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı.

Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi’nde bulunan fabrikada saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı ve gökyüzünü kapladı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın alev topuna döndüğü yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.