Belediye operasyonlarında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş kimdir?

Son günlerde adı yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla gündeme gelen, itirafçı olmasıyla birlikte birçok belediye başkanının tutuklanmasına sebep olan Aziz İhsan Aktaş’a büyüteci tutuyoruz.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Faik Ali İlkokulu kantininde annesi ve babasıyla birlikte ekmek arası tavuk döner, tost, bisküvi satarak geçimini sağlayan Aziz İhsan Aktaş, kısa sürede büyük servet sahibi oldu.

49 yaşındaki Aktaş ihale düzeninin içinde büyüyerek zenginleşen bir isim. Bugün milyonluk ihalelerin, özel jetlerin ve deniz taşımacılığının merkezinde yer alıyor.

Diyarbakır’da kurduğu şirketiyle araç kiralamadan temizlik işlerine, akaryakıt, lojistik ve inşaat gibi pek çok alanda iş yapan Aktaş, 2015-2017 yılları arasında TBMM ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün temizlik, mutfak, çay ve bahçe işleri gibi hizmetlerinin de ihalesini aldı.

Aktaş, yolsuzluk soruşturmasının amiral gemisi olan Bilginay şirketiyle bakım-onarım, araç kiralama, lojistik ve personel temini gibi alanlarda faaliyet göstermiştir. Antalya’da kurulan şirket merkezini 2015 yılında Ankara’ya taşımıştır.

Suç örgütü lideri olarak soruşturmada adı geçen Aktaş, şirketleri aracılığıyla belediyelerde hak ediş ödemelerinin ve imar izinlerinin maddi menfaat karşılığı yapılmasına neden olduğu belirtildi. Seçim süreçlerinde bazı başkanların finansman temininde usulsüz yollar izlediği ve kamu kaynaklarının paravan şirketler aracılığıyla zarara uğrattığı da aktarıldı.

Soruşturmada ‘çetenin merkezi’ sayılan Bilginay şirketinin aldığı ihaleleri arasında devlet kurumlarının ve Ak Partili belediyelerinin de olması dikkatlerden kaçmadı.

Belediyelerde asfalt ve araç kiralama işlerini alan Aktaş, Kuzey Kıbrıs’ta da ihaleler aldığı, bunlardan birinin de 4 milyon 346 bin 320 Euro’luk elektronik sayaç alımı ihalesi olduğu belirtiliyor. Hakkındaki soruşturma sürecinde, rüşvet vererek kamu ihalelerine müdahale ettiği, yaklaşık bedelleri önceden belirleyerek menfaat sağladığı da iddia ediliyor.

Aktaş’ın büyük işlerinden birisi de 7 Kasım 2023’te kurulan Perla Denizcilik. Bu şirkette Aktaş ile ortak olan isimlerden biri ise kamuoyunun yakından tanıdığı Cengiz ailesinden Nurettin Cengiz. Diğer ortak ise Gürkan Dölekli. Dölekli'nin de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yakın olduğu ve birlikte yemekler yediği biliniyor.

2025 yılı Ocak ayında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, itirafçı olmasının ardından tutuksuz yargılanıyor.