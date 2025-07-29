Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı

Beşiktaş Belediyesinde çalışan bazı işçiler, aylardır maaşlarını zamanında ve eksiksiz alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) İstanbul 1 No'lu Şubesi tarafından yapılan açıklamada, işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının sistematik biçimde yok sayıldığı belirtildi.

Sendika açıklamasında, “Beşiktaş Belediyesinde çalışan biz işçiler, aylardır ücretlerimizi zamanında ve eksiksiz alamıyoruz. İmzalanmış toplu iş sözleşmesinden doğan haklarımız sistematik biçimde yok sayılıyor. Belediyeden alacaklarımız giderek artıyor” denildi.

Geçen yılın temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait toplu iş sözleşmesi farklarının, bu yıl mayıs ayı maaşlarının ve bazı emekli işçilerin kıdem tazminatlarının halen ödenmediği ifade edildi.

Açıklamada, herhangi bir ödeme takvimi paylaşılmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Kiramızı, faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Bu mağduriyet karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Beşiktaş Belediyesi yönetimi, işçilerin mağduriyetini derinleştirmemeli, alacakları düzenli ve eksiksiz olarak derhal ödemelidir. Geriye dönük haklarımız daha fazla gecikmeden yatırılmalıdır. Beşiktaş Belediyesi işçilerinin, kıdem tazminatları ödenmelidir.”