Bitlis’te narkotik operasyonu! Midelerinde 136 kapsül uyuşturucuyla yakalandılar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 kişi, midelerinde taşıdıkları 136 kapsül halinde 1 kilo 48 gram metamfetaminle yakalandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bitlis’te narkotik operasyonu! Midelerinde 136 kapsül uyuşturucuyla yakalandılar
Yayınlanma:

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Bitlis’te narkotik operasyonu! Midelerinde 136 kapsül uyuşturucuyla yakalandılar - Resim : 1

Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan tıbbi müdahalesinde, midelerinde taşıdıkları 136 kapsül halinde toplam 1 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Diyarbakır’da temizlik için girdikleri su kuyusunda 4 kişi ölü bulunduDiyarbakır’da temizlik için girdikleri su kuyusunda 4 kişi ölü bulunduYurt
Kuraklık o şehri vurdu! Dönüşümlü su kesintisi başlayacak!Kuraklık o şehri vurdu! Dönüşümlü su kesintisi başlayacak!Yurt
Ankara’dan tarihi çağrı! MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayınlandıAnkara’dan tarihi çağrı! MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayınlandıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

uyuşturucu operasyonu narkotik
Günün Manşetleri
MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayınlandı
Borsa İstanbul’da operasyon: 4 kişi tutuklandı
"Ulusal yenilenme önündeki düşman sizsiniz"
“Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu’ya barış gelmez”
"İki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı"
Hayrabolu Belediye Başkanı partiden ayrıldığını açıkladı
Perinçek'ten, Trump’ın Gazze planına tepki
Türkiye’nin dış borç stoku açıklandı!
Trump’tan Gazze için 20 maddelik kapsamlı barış planı
“İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi bu yıl ihaleye çıkıyor”
Çok Okunanlar
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!
Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor? Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor?
2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız? 2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız?