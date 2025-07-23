BoraJet davasında ABD Savcılığı: Çelişkili ve temelsiz

BoraJet’in ABD’deki dava sürecinde, Yalçın Ayaslı’nın Sezgin Baran Korkmaz’a yönelik iddiaları ABD savcılığı tarafından “temelsiz, spekülatif ve zararlı” bulundu. Savcılık, davanın askıya alınmaya devam etmesini istedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
BoraJet davasında ABD Savcılığı: Çelişkili ve temelsiz
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BoraJet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı ile Sezgin Baran Korkmaz arasında ABD’de süren dava sürecine ilişkin bir gelişme yaşandı. Ayaslı’nın California Merkez Bölge Mahkemesi’ne yaptığı başvuru üzerine, ABD Savcılığı mahkemeye yazılı görüş sundu. Görüşte, Ayaslı’nın Korkmaz hakkında dile getirdiği iddiaların spekülatif, yanıltıcı ve temelsiz olduğu savunuldu.

Savcılık, mahkemeden, daha önce alınan davanın askıya alınması kararının kaldırılmamasını talep etti.

"İDDİALAR GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR"

Savcılığın gönderdiği yazılı görüşte, Ayaslı’nın Korkmaz’la ilgili olarak dile getirdiği "kara para akladığı, muhbirlik yaptığı ve Türk hükümet yetkililerine karşı işbirliği yürüttüğü" yönündeki ifadelerin gerçekle bağdaşmadığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı Kıdemli Dava Danışmanı imzalı görüşte şu ifadelere yer verildi:

“Ayaslı’nın, bu teknik başvurusunu, Korkmaz hakkında gerçekmiş gibi sunulan spekülatif, taraflı ve temelsiz iddialarla süslediği görülmüştür. Korkmaz’ın bir hükümet muhbiri olduğunu öne sürmesi, hatta Türk yetkililerle işbirliği yaptığına dair imalarda bulunması, hükümetin ceza davalarına doğrudan tehdit oluşturmaktadır.”

Savcılık, bu tür spekülasyonların, olası işbirlikçilerin korkmasına ve hükümetle işbirliğinden vazgeçmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

"DAVALARIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Aynı görüşte, Ayaslı’nın dilekçesinde yer alan “Korkmaz’ın Michael Flynn soruşturmasında jüri önünde ifade verdiği” iddiasına da değinilerek, bu ifadenin mevcut davayla hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

“Bu tür ifadeler sadece yanıltıcı değil, aynı zamanda davaların mühürlenmiş statüsünü de riske atmaktadır. Hükümet, bu mühürleme kararlarını davaların güvenliği ve adil yürütülmesi için almaktadır.” denildi.

"ASILSIZ, YANILTICI, ÇELİŞKİLİ"

Ayaslı’nın dilekçesindeki bazı diğer ifadelerin de asılsız olduğu savcılık görüşünde detaylıca ele alındı.

“Korkmaz’ın kara para aklama suçunu kabul ettiği doğru değildir. New York Belediye Başkanı Eric Adams’a karşı muhbirlik yaptığı için serbest kaldığı iddiası asılsızdır. Türk hükümeti yetkilileriyle işbirliği yaptığına yönelik beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır.”

Ayrıca, Ayaslı’nın Korkmaz’ın yalnızca 6,5 milyon dolar ödeme yaptığı yönündeki iddiasının da doğru olmadığı, daha fazla ödeme yapıldığının bilindiği belirtildi.

Savcılık, taraflar arasında ciddi bir husumet bulunduğunun altını çizdi. Ayaslı’nın, “prosedürel bir başvuru” adı altında, Korkmaz’a yönelik karalayıcı ifadelerle davaların selametini tehlikeye attığını savundu.

“Ayaslı’nın gelecekte benzer davranışlarda bulunmayacağına dair güvence verilemez. Mahkemeye, askıya alma kararını kaldırmaması yönünde çağrıda bulunuyoruz.”

TÜRKİYE’DEKİ DAVA'DA SON DURUM

Öte yandan, Türkiye’de de Yalçın Ayaslı hakkında BoraJet’in 29 Aralık 2016’da Sezgin Baran Korkmaz’a satışıyla ilgili bir dava görülmüştü. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayaslı’yı, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 6 yıl, “özel belgede sahtecilik” suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Ayaslı ile Korkmaz arasındaki hukuk mücadelesi hem Türkiye'de hem ABD’de devam ediyor.

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