Ankara’daki yangında üç can gitti: İtfaiye raporu ihmal zincirini açığa çıkardı

12 Temmuz’da Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’nde bulunan 26 katlı bir apartmanın 10. katında çıkan yangın üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Alevlere teslim olan binadan 46 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayda yaşamını yitirenlerin isimleri Hüsniye Çelik Şahin, 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya olarak açıklanmıştı.

Yangına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan altı kişiden müteahhitler B.Ş. ve K.D., şantiye şefi İ.K. tutuklandı. Yapı denetim şirketinin sahibi Y.S.K. da dün tutuklananlar arasına katıldı. Üç kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan teknik rapor, binada felakete davetiye çıkaran ayrıntıları gözler önüne serdi. Rapora göre yangının hızla yayılmasında ve can kayıplarında binanın yangına karşı hiçbir etkili savunma sisteminin olmaması rol oynadı.

YANGIN YÜKÜNÜ ARTIRDI!

Binanın girişinden çatıya kadar uzanan şaft boşluklarının katlara bakan kısımları ahşap kapılarla kapatılmıştı. Üstelik bu boşluklar bina sakinleri tarafından eşya koymak için kullanılmış; içerisi boya, parke, plastik, kağıt ve yanıcı materyallerle doldurulmuştu. Bu durum, yangının yükünü artırdı.

YANMAZ KABLO YOK, DAMPER YOK

Katlar arası geçiş yapan elektrik kabloları yangına dayanıklı değildi. Aynı tavadan geçen bu kablolar sayesinde yangın yukarı ve aşağı yönlü hızlıca yayıldı. Ayrıca bu bölgelerde yangın damperleri de bulunmuyordu.

Raporun dikkat çeken bölümlerinden biri de kaçış merdivenleriyle ilgiliydi. Dumanın, katlar arası yayılımının ardından panikbar kapılarının açık kalması nedeniyle acil çıkışlara dolduğu ifade edildi. Kapıların otomatik kapanmasını sağlayan mekanizma binada hiç kurulmamıştı.

Binada yangın dolapları ve tavan sprinkler sistemi vardı, ancak çalışmadı. Spring sistemleri ısıyla patladı ancak borularda su olmadığı için işe yaramadı. İtfaiye ekiplerinin hortumla yangına müdahale etmeye çalıştığı yangın dolaplarında da su yoktu.

Üst katlara arazözle su basılmaya çalışıldığında, sistemin tahliye vanasının açık olduğu ortaya çıktı. Verilen su garaj ve bodrum katına akarak boşa gitti. Bodrumda yer alan su deposu ise tamamen boştu

YÖNLENDİRME YOK, ASANSÖR BOZUK

Raporda ayrıca binada kaçış yönü gösteren levhalar, kat uyarıları ve acil aydınlatmaların olmadığı belirtildi. Acil durum asansörünün çalışmadığı, olay anında 4 ile 5. kat arasında sıkıştığı aktarıldı. Binanın dış cephesinde kurtarma araçlarının yanaşacağı düz bir platformun da olmadığına dikkat çekildi.