Arda Deniz’in ölümüne neden olan kavganın perde arkası ortaya çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Arda Deniz Onat’ın hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Kavganın, kapasitesi yetersiz tekneye fazladan misafir alınmak istenmesi üzerine çıktığı öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Arda Deniz’in ölümüne neden olan kavganın perde arkası ortaya çıktı
Yayınlanma:

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun açıklarında demirli teknede 20 Temmuz günü yaşanan olayda, 24 yaşındaki Arda Deniz Onat hayatını kaybetmişti. Olaydan günler sonra yürütülen soruşturmada kavganın nedeni netleşti.

İddiaya göre, tekneyi kiralayan üç kadın, tatil için Antalya’dan gelen erkek arkadaşlarını da davet etti. Ancak sadece iki kamarası bulunan teknede altı kişinin konaklaması, tekne sahibi Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat tarafından uygun bulunmadı. Taraflar arasında bu nedenle başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Teknede bulunan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfeda ile Arda Deniz Onat arasında çıkan arbedede, Onat başına darbe aldıktan sonra denize düştü. Oğlu baygın halde sudan çıkaran baba Kenan Onat, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kıyıya ulaştırılan Onat, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan üç kişi gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Arda Deniz Onat’ın cenazesi, Bozburun’da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Sakarya’da yeniden orman yangını çıktı: Alevler bir anda yükseldiSakarya’da yeniden orman yangını çıktı: Alevler bir anda yükseldiYurt
Elektrik çarpma riski taşıyor: O LED ampuller için toplatma kararıElektrik çarpma riski taşıyor: O LED ampuller için toplatma kararıYurt
Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak”Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! İslam Memiş uyardı: “Perşembe piyasada fırtına kopacak”Ekonomi
tekne Muğla son dakika
Günün Manşetleri
ORMAN YANGINI RİSKİ BÜYÜYOR
EUROFİGHTER İÇİN MUTABAKAT SAĞLANDI
İstanbul’da huzur operasyonu
VATAN PARTİSİ'NDEN DESTEK ZİYARETİ
“BAHÇELİ ANAYASADAKİ TÜRK TANIMINI TARTIŞMAYA AÇIYOR”
YÜZLERCE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ
KAÇAK DERNEK MERKEZİNE MÜDAHALE
5 günde 179 siber suç şüphelisi yakalandı
''ŞARA'YI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ''
''İSRAİL, PARÇALANMIŞ BİR SURİYE İSTİYOR''
Çok Okunanlar
Emekliye promosyon yağmuru! Emekliye promosyon yağmuru!
Gram altında tarihi rekor! Gram altında tarihi rekor!
Gündüz kavuracak, gece terletecek! Gündüz kavuracak, gece terletecek!
Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak! Bu hafta altın, dolar ve borsa karışacak!
4 milyonun faiz getirisi belli oldu 4 milyonun faiz getirisi belli oldu