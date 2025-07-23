Arda Deniz’in ölümüne neden olan kavganın perde arkası ortaya çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun açıklarında demirli teknede 20 Temmuz günü yaşanan olayda, 24 yaşındaki Arda Deniz Onat hayatını kaybetmişti. Olaydan günler sonra yürütülen soruşturmada kavganın nedeni netleşti.

İddiaya göre, tekneyi kiralayan üç kadın, tatil için Antalya’dan gelen erkek arkadaşlarını da davet etti. Ancak sadece iki kamarası bulunan teknede altı kişinin konaklaması, tekne sahibi Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat tarafından uygun bulunmadı. Taraflar arasında bu nedenle başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Teknede bulunan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfeda ile Arda Deniz Onat arasında çıkan arbedede, Onat başına darbe aldıktan sonra denize düştü. Oğlu baygın halde sudan çıkaran baba Kenan Onat, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kıyıya ulaştırılan Onat, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan üç kişi gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Arda Deniz Onat’ın cenazesi, Bozburun’da düzenlenen törenle toprağa verildi.