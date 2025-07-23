O bankayı kullananlar dikkat! IBAN'lar değişiyor, dikkatli olun

Enpara.com’un QNB Bank A.Ş. bünyesinden ayrılarak yeni kurulan Enpara Bank A.Ş.’ye devredileceği açıklandı. Devir işleminin eylül-ekim aylarında tamamlanması bekleniyor.

2012’den bu yana QNB Bank çatısı altında hizmet veren Enpara.com’un, yine aynı grup içinde kurulan Enpara Bank A.Ş.’ye devredilmesiyle birlikte teknik bir geçiş süreci yaşanacak. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, bu geçişin ardından müşterilerin hesap numaraları aynı kalacak ancak IBAN numaraları yasal zorunluluk nedeniyle değişecek.

YENİ IBAN NUMARALARINI PAYLAŞMAK GEREKECEK

Banka, devir sonrası yaşanabilecek karışıklıkları önlemek için müşterilerin, yeni IBAN’larını düzenli para gönderen kişilerle zamanında paylaşmaları gerektiğini vurguladı.

TALİMAT VERİLMEZSE NE OLACAK?

Eğer müşteri, devir öncesinde QNB Bank’a gerekli talimatı vermezse, eski IBAN’a yapılacak EFT ve SWIFT transferleri iade edilecek. Ancak devir tarihinden önce verilecek talimat sayesinde, gelen para transferleri 90 gün boyunca Enpara Bank’taki yeni hesaba otomatik ve ücretsiz olarak aktarılacak.

FAST VE HAVALE’DE OTOMATİK RED

Eski IBAN’lara yönelik yapılacak FAST ve Havale işlemlerindeyse sistem, hatalı IBAN girildiğini göndericiye anında bildirecek ve işlem otomatik olarak reddedilecek. Bu işlemler için önceden talimat vermenin bir etkisi olmayacak.

MÜŞTERİLERE UYARI MESAJI GÖNDERİLECEK

Banka, kullanıcılarına bu süreçle ilgili hatırlatmaları zamanında ileteceğini ve cep şube üzerinden talimat verme imkânı tanınacağını da açıkladı.