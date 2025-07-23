İstanbul’a otobüs öncelikli yol geliyor: İşte detaylar

İBB, İstanbul’da toplu ulaşımı hızlandıracak 120 kilometrelik otobüs öncelikli yol projesini duyurdu. Pilot uygulama bu yıl hayata geçirilecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’a otobüs öncelikli yol geliyor: İşte detaylar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, kent trafiğini rahatlatacak yeni projeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamaya göre, İstanbul genelinde toplam 120 kilometrelik otobüs öncelikli yol inşa edilecek.

Alpkökin, “Amaç; lastik tekerlekli toplu ulaşımda bekleme ve seyahat süresini azaltmak, aynı zamanda yolculuk kalitesini artırmak” dedi.

Bu kapsamda 80 kilometrelik güzergah için proje çalışmalarının başlatıldığını belirten Alpkökin, ilk pilot uygulamanın 2025 yılı içinde hayata geçirileceğini söyledi.

Proje kapsamında, otobüslerin trafik sıkışıklığından etkilenmeden, daha hızlı ve konforlu bir şekilde yol alabileceği özel yollar yapılacak. Uygulamanın, duraklardaki yoğunluğu azaltması ve toplu taşıma verimliliğini artırması hedefleniyor.

Alpkökin, otobüs öncelikli yolların İstanbul’da toplu taşımayı daha cazip hale getireceğini ve kent içi hareketliliğe olumlu katkı sunacağını vurguladı.

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