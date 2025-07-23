SPK, Borsa İstanbul yönetmeliğini AB uyumu için değiştirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yaptı. Yeni yönetmelik, 23 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğin temel amacı, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan endekslerin Avrupa Birliği mevzuatına tabi kurumlar tarafından kullanılmaya devam edilebilmesini sağlamak. Bu kapsamda, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) tarafından “eşdeğerlik” kararı alınabilmesi için gerekli uyum adımları atıldı.

Yönetmelik değişikliği, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde AB mevzuatına uyum sağlanmasını öngörüyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, BIST Finansal Ölçütler Yönergesi'ne şu başlıklarda hükümler eklendi:

Finansal ölçüt yöneticisinin sorumlulukları

Dışarıdan hizmet alımı koşulları

Çıkar çatışmalarının önlenmesi

Kontrol sistemi kurulması

Gözetim ve denetim mekanizmaları

Borsa dışı verilerle finansal ölçüt oluşturulması



Tüm bu maddeler, AB standartlarına uygunluk kapsamında SPK tarafından Borsa İstanbul’un ilgili yönetmeliklerine entegre edildi.