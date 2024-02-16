BOTAŞ ile EGAS arasında iş birliği görüşmesi

Türkiye ile Mısır arasında yeni bir dönem başlarken enerji alanında da yeni adımlar atılıyor.

BOTAŞ ile Mısır'ın doğalgaz şirketi EGAS, ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde BOTAŞ ve EGAS üst yönetimleri bir araya gelerek iş birliği mesajları verdi.

Bu kapsamda doğal gaz ve LNG ticareti imkânlarının yanı sıra, doğal gaz altyapı ve yer altı depolarına yönelik iş birliği, teknik bilgi ve deneyim paylaşımı konularında istişarelerde bulunuldu.

Mutabakat kapsamında BOTAŞ'ın enerji kaynak çeşitliliğinin artırılması için bölgedeki enerji ortaklarıyla güçlü iş birliğine devam edeceği ifade edildi.