Bursa'da fuhuş çetesi çökertildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, suçla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği operasyonda, 4 şüphelinin Özbekistan vatandaşı 4 kadının zorla fuhuşa sürüklediği belirlendi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti ve operasyon boyunca FK, HHS, HI ve FP isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Zorla fuhuş yaptırılan 4 yabancı uyruklu mağdur kadın, operasyonla kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli kişiler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.