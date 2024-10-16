Bursa'da fuhuş çetesi çökertildi
Bursa'da fuhuşa zorlanan Özbekistan uyruklu 4 kadın, askeri operasyonla kurtarılırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, suçla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği operasyonda, 4 şüphelinin Özbekistan vatandaşı 4 kadının zorla fuhuşa sürüklediği belirlendi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti ve operasyon boyunca FK, HHS, HI ve FP isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Zorla fuhuş yaptırılan 4 yabancı uyruklu mağdur kadın, operasyonla kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli kişiler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı