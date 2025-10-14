Bursa'da rüşvet operasyonu! Eski başkan dahil 15 tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 15 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANANLAR ARASINDA BELEDİYE ÇALIŞANLARI VE MÜTEAHHİTLER VAR

Tutuklanan isimler arasında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eski Nilüfer Belediyesi İmar Müdürü Ayşegül E., yapı denetim firması sahibi Tamer İ., mühendis Metin Yaşar Ç., iş insanı Hulusi K., müteahhitler Serkan B., Mehmet Ziya A., Namık Ziya M., Ekrem P., belediye çalışanları Serkan Ç., Muttalip K., Alaattin A., eski memur Mehmet Fatih Ç., firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç. bulunuyor.

Tutuklama kararının ardından, Turgay Erdem’in eşi Z.E., kayınbiraderi M.T., mimarlar U.T. ve M.K., müteahhitler Ş.A. ve M.A. ile şoför E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, BİR ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Bununla birlikte gayrimenkuller, araçlar, banka hesapları ve kripto para hesaplarına el konuldu.

Ayrıca yürütülen incelemeler sonucunda, soruşturmayla bağlantılı bir şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında adı geçen bir şüphelinin halen firari olduğunu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Diğer 21 şüpheli, 10 Ekim tarihinde gözaltına alınmış, yurt dışından Türkiye’ye dönen bir zanlı ise dün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.