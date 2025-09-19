Can Holding soruşturmasında son durum: 9 şirkete daha kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding’e ait 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

SUÇLAMALAR NE?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları yönünden yürütülen soruşturmada daha önce el koyma tedbiri uygulanan, hakkında kayyum ataması kararı verilen holding bünyesinde başka şirketlerin de bulunduğu ve bu şirketlerin aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Yapılan incelemede söz konusu şirketler üzerinde yüklü miktarda mal varlığı olduğu, bunların herhangi tedbire konu edilmediğinin tespit edildiği aktarıldı. Şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettikleri ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 4 Şubat 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7539 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı kanunun geçici 2. maddesi uyarınca tespiti yeni yapılan 9 şirketin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, bahse konu şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyumun (TMSF) onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileriyle birlikte ortaklık payları ve menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüne kayyuma (TMSF) verilmesi yetkisiyle birlikte kayyum olarak atanmasına Cumhuriyet Başsavcılığımızın bugün tarihli talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla işbirliği içerisinde genişletilerek devam edecektir.”

Kayyum atanan 9 şirketin isimleri şu şekilde açıklandı:

Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ

ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ

Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ

Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti

Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti

Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ

MCN Petrol AŞ

Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ

Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ



Soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

Ayrıca Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

SORUŞTURMA AYRINTILARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması”na yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada Can Holding bünyesindeki şirketlere yüklü miktarda kaynağı belirsiz para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurduğu, bu şekilde denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında sık sık değişiklikler yaparak sorumlulukları örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve böylelikle hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artışlarında ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabındaki tutarların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, bu işlemlerin suçtan elde edilen gelirin sisteme sokulması ve aklanması amacı taşıdığı iddia edildi.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgulara göre suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan sağladığı yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar yaptığı; bu yolla hem ekonomik güç kazandığı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Düzenlenen operasyonlarda 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında firari 1 şüpheli daha yakalandı.

Kayyum atanan şirketler arasında daha önce şu isimler de yer almıştı:

Habertürk Gazetecilik

Ciner Medya TV Hizmetleri

Show Televizyon Yayıncılık

Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık

Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama

Doğa Okulları İşletmeciliği

Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği

Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama

HT Spor Televizyon Yayıncılık

Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla örgüte üye olma” ve “kara para aklama”, C.C. ise “örgüte üye olma” suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise aynı suçlardan “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.