Çatalca’da göçük paniği! Bir işçi balçığın içinde kaldı
Çatalca’da bir kum ocağında meydana gelen göçükte iki kişi balçık içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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İstanbul’un Çatalca ilçesinde bir kum ocağında göçük meydana geldi. Göçük sırasında iki kişinin balçık içinde kaldığı bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı