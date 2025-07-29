Çatalca’da göçük paniği! Bir işçi balçığın içinde kaldı

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bir kum ocağında göçük meydana geldi. Göçük sırasında iki kişinin balçık içinde kaldığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.