Çatalca’da göçük paniği! Bir işçi balçığın içinde kaldı

Çatalca’da bir kum ocağında meydana gelen göçükte iki kişi balçık içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Çatalca’da göçük paniği! Bir işçi balçığın içinde kaldı
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İstanbul’un Çatalca ilçesinde bir kum ocağında göçük meydana geldi. Göçük sırasında iki kişinin balçık içinde kaldığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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