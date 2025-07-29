Meteoroloji’den açıklama: Orman yangınlarıyla mücadele eden Bursa’ya yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre Bursa’da çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ise cuma günü 3 derece düşeceği öngörülüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Meteoroloji’den açıklama: Orman yangınlarıyla mücadele eden Bursa’ya yağış geliyor
Yayınlanma:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye genelinde birçok kentte termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, Bursa’da çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor.

Yayımlanan tahminlere göre, perşembe günü için yüksek sıcaklık uyarısı yapılırken, 1 Ağustos Cuma günü Bursa’da en yüksek hava sıcaklığının 3 derece azalarak 32 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

Meteoroloji, raporunda çarşamba günü için sağanak yağış beklentisini de paylaştı.

Meteoroloji’den açıklama: Orman yangınlarıyla mücadele eden Bursa’ya yağış geliyor - Resim : 1

ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladıÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladıEkonomi
Fenalaşan yolcu için güzergah değiştirdi! Tokat’ta halk otobüsü şoförü takdir topladıFenalaşan yolcu için güzergah değiştirdi! Tokat’ta halk otobüsü şoförü takdir topladıYurt
Beyaz eşyada tehlike çanları çalıyor: Hem iç satışlar hem ihracat düşüşteBeyaz eşyada tehlike çanları çalıyor: Hem iç satışlar hem ihracat düşüşteEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa son dakika orman yangını yağış
Günün Manşetleri
55 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
77 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİSE DARBE!
İBB’YE YENİ OPERASYON!
GREV KARARINI KARAYOLLARI'NA ASTILAR
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yetki belgesiz satışa ağır ceza!
İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
''TERÖRSÜZ TÜRKİYE'' KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU
Gıda işletmelerinde karekod dönemi başlıyor!
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı düşen 10 otomobil! ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı düşen 10 otomobil!
Altın uçuşa geçebilir! Altın uçuşa geçebilir!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Tarihte bugün! Tarihte bugün!