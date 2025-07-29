Meteoroloji’den açıklama: Orman yangınlarıyla mücadele eden Bursa’ya yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye genelinde birçok kentte termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, Bursa’da çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor.

Yayımlanan tahminlere göre, perşembe günü için yüksek sıcaklık uyarısı yapılırken, 1 Ağustos Cuma günü Bursa’da en yüksek hava sıcaklığının 3 derece azalarak 32 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

Meteoroloji, raporunda çarşamba günü için sağanak yağış beklentisini de paylaştı.