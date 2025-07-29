Fenalaşan yolcu için güzergah değiştirdi! Tokat’ta halk otobüsü şoförü takdir topladı

Tokat’ta halk otobüsü şoförü Hakan Aytek, rahatsızlanan kadın yolcuyu güzergâh dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı. O anlar araç içi kameraya yansıdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Fenalaşan yolcu için güzergah değiştirdi! Tokat’ta halk otobüsü şoförü takdir topladı
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Tokat’ta halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu güzergâh dışına çıkararak hastaneye yetiştirdi. Olay, araç içi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tokat Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi’nde görev yapan Hakan Aytek, Cumhuriyet Meydanı’ndan yolcu aldığı sırada otobüse binen bir kadının fenalaştığını fark etti. Yolcunun rahatsızlandığını anlayan Aytek, diğer yolculardan izin alarak otobüsün rotasını değiştirdi ve Tokat Devlet Hastanesi’ne yöneldi.

Fenalaşan kadına ilk müdahale hastanede yapıldı. Bilincinin yerine geldiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

“EMPATİ KURUYORUZ”

Şoför Hakan Aytek, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kadın yolcunun rahatsızlandığını görünce diğer yolculardan da izin alarak güzergâhımdan çıktım, onu hastaneye yetiştirdim. Biz sadece yolcu taşımıyoruz, onların can güvenliğini de korumaya çalışıyoruz. Bugün onlara, yarın da bizim başımıza gelebilir. Empati kuruyoruz.”

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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