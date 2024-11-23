Çayırhan’da 500 madenciden tarihi direniş

Çayırhan meden sahası ve işletmesinin özelleştirilmesine karşı kendilerini ocağa kapatan 500 emekçi açlık grevi kararı aldı. Hükümet yetkilileriyle pazartesi günü yapılacak görüşmeden sonuç alınamadığı taktirde 500 madenci salı günü yerin yüzlerce metre altında açlık grevine başlayacak.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Çayırhan’da 500 madenciden tarihi direniş
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Ankara’da enerji ve maden işletmelerinin özelleştirmesine karşı işçi eylemlerinde açlık grevi kararı alındı. Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yerin yüzlerce metre altındaki işçilerin aldığı kararı açıkladı:

"Pazartesi günü yetkililerle yapılacak görüşmede bir sonuç alınamazsa Salı günü açlık grevine başlayacaklar."

1200 emekçinin iş güvencesini de ortadan kaldıracak özelleştirme karşıtı eyleme yoğun destekleri geldi:

"Aynı sektörde faaliyet yürüten bir sendika olarak destek için geldik."

Genel Maden İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yöneticiler destek için Zonguldak’tan Çayırhan’a gitti.

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu da eylem sahasında satış sürecini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Hükümetin enerji ve maden sektöründe izlediği özelleştirme politikalarına karşı çıkan işçiler, ailelerinden ve bölge halkından da büyük destek görüyor. Mesajlarını Ulusal Kanal aracılığıyla ileten madenciler, haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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