Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan dev adım: Tek kullanımlık plastikler tarihe karışıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sıfır Atık vizyonumuzla tarihi bir adım atıyoruz. Tek kullanımlık plastiklerde kısıtlamaya gidiyor, denizlere ve ekosisteme sahip çıkıyoruz. Sektörü döngüsel ekonomiye yönlendirip ‘tek’ değil sürdürülebilir üretim diyoruz. Depozito Sistemi gibi uygulamalarla destekleyeceğimiz yol haritamız hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Milliyet'in haberine göre, yol haritası, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından Cenevre’de düzenlenen Hükümetlerarası Müzakere Komitesi toplantısında açıklandı ve uluslararası alanda takdir topladı.

YOL HARİTASI 44 EYLEM VE 22 KAMU KURUMUNU KAPSIYOR

“Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası”, yeni İklim Kanunu, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Sıfır Atık hedefleriyle entegre şekilde hazırlandı. Yol haritası, 22 kamu kurumu ve kuruluşunu kapsıyor, toplam 44 eylemi içeriyor.

Bu eylemler arasında, tek kullanımlık plastiklerin geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesi, tüketimin azaltılması, mikroplastiklerin doğaya karışmasının önlenmesi ve çevre dostu alternatiflerin yaygınlaştırılması yer alıyor.

KISA VADE: YASAL DÜZENLEMELER VE ULUSAL STRATEJİ GELİYOR

2025-2027 dönemini kapsayan kısa vadeli planda, “Ulusal Plastik Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanacak. Tek kullanımlık plastik ürünler için mevzuat düzenlemeleri yapılacak, belirli ürünler kısıtlanacak veya tamamen yasaklanacak. Gıda ambalajları ve içecek kapları gibi ürünlerde tüketimin azaltılması hedeflenecek.

Üreticilerin çevresel sorumluluğu, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS) sistemiyle artırılacak. Geri dönüştürülmüş ham maddelerden üretilen özel tasarım kap ve şişeler teşvik edilecek. Turizm ve catering sektörlerinde yeniden kullanılabilir/doldurulabilir alternatifler yaygınlaştırılacak. Ayrıca, toplumda farkındalığı artıracak kamuoyu kampanyaları hayata geçirilecek.

ORTA VADE: AB STANDARTLARIYLA UYUMLU ADIMLAR

2028-2032 dönemini kapsayan orta vadeli planda, Avrupa Birliği standartlarına uyumlu yasal düzenlemeler yapılacak. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği revize edilecek. PET şişelerin ayrı toplanma oranı önce yüzde 77’ye, ardından yüzde 90’a çıkarılacak.

Bazı ürünler için etiketleme zorunluluğu getirilecek. Mikroplastiklerin kaynakları haritalanacak ve izlenecek. Kara ve deniz kökenli mikroplastik salınımları belirlenecek, sıcak noktalar tespit edilecek ve teknik kapasite geliştirilecek.

UZUN VADE: YEŞİL ALTERNATİFLER VE AR-GE DESTEKLERİ

2033 ve sonrası için hazırlanan uzun vadeli planda, yeşil ve sürdürülebilir alternatiflerin yaygınlaştırılması ön planda olacak. Döngüsel iş modelleri desteklenecek, biyobozunurluk ve kompostlanabilirlik testleri uluslararası standartlara göre şekillendirilecek.

Alternatif malzeme üretimi için Ar-Ge ve Ür-Ge destekleri artırılacak. Yeşil Kamu Alım Stratejileri kapsamında mikroplastik kısıtlamaları uygulanacak. Mikroboncuk içeren bazı kozmetik ürünler yasaklanacak. Mikroplastiklerin su kirliliği izleme parametrelerine dahil edilmesi ve atık su arıtma tesislerinde takibi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu yol haritası, plastik kirliliğini azaltmayı ve sürdürülebilir üretim modellerini teşvik etmeyi hedefliyor. Aşamalı olarak uygulanacak planlarla Türkiye, çevre koruma alanında önemli bir dönüşüm sürecine girmiş olacak.