Bakan Memişoğlu duyurdu! Bu şehirde sigara içmek tarih oluyor!

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Artvin’in “Sigarasız Şehir” projesi kapsamında pilot il olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, kamu kurumlarında sigara kullanımının tamamen yasaklanacağını, sigara bırakmak isteyen vatandaşlar için ALO 171 hattının güçlendirileceğini ve ücretsiz ilaç desteği sağlanacağını duyurdu. Ayrıca, elektronik sigara ve puf gibi ürünlere karşı tavizsiz bir politika izleneceğini vurguladı.

"TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN TARİHİ DÖNÜM NOKTASI"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, projeyi “Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım” olarak nitelendirdi. Aydın, “Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9’una denk geliyor. Sigara kullanım yaşı 13’e kadar düştü. Bu, erken yaşta hastalık riskini dramatik şekilde artırıyor” dedi.

"ARTIK BİREYSEL TERCİH DEĞİL, TOPLUMSAL KRİZ"

Prof. Dr. Aydın, tütün bağımlılığının kalp-damar hastalıklarından kansere kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığını belirterek, “DSÖ’nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’de de tütün kullanımı hala ciddi bir halk sağlığı sorunu. Bu durum artık bireysel bir tercih değil, toplumun tamamını etkileyen bir krizdir” ifadelerini kullandı. Aydın, mücadelenin yalnızca sağlık otoriteleriyle değil; eğitim kurumları, sivil toplum, medya ve ailelerin katılımıyla başarıya ulaşabileceğini vurguladı.

Tütün endüstrisinin özellikle gençleri hedef aldığını söyleyen Aydın, “Aromalı elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve sosyal medya kampanyalarıyla gençler sistematik olarak hedefleniyor. Dünya genelinde 13-15 yaş arasındaki her 5 gençten biri tütün ürünü kullanıyor. Ülkemizde ise lise ve üniversite çağındaki gençler arasında elektronik sigara kullanımı her yıl endişe verici biçimde artıyor” dedi. Bu ürünlerin masum olmadığını belirten Aydın, “Her çocuğun temiz hava soluma ve sağlıklı yaşama hakkı vardır. Geleceğimizi korumak, gençlerimizi korumakla başlar. Tütünsüz bir gelecek için bugünden kararlı adımlar atmalıyız” ifadelerini kullandı.

YEREL YÖNETİMLERE ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Projeye tüm kesimlerden destek isteyen Prof. Dr. Aydın, “Artvin, bu mücadelede öncü ve örnek bir şehir olacak. Burada atılacak adımlar, diğer illerimiz için yol gösterici olacak. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve halkımız omuz omuza verirse, sigarasız bir Türkiye hayal değil, gerçek olur” diye konuştu.