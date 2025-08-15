Gazeteci Figen Batur hayatını kaybetti

Hürriyet Gazetesi’nin eski yazarlarından Figen Batur yaşamını yitirdi. Batur’un cenaze törenine ilişkin herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Simge Sarıyar
Gazeteci Figen Batur hayatını kaybetti


Gazeteci Ertuğrul Özkök, Figen Batur’un vefatını Instagram hesabından “Ankara kızı Figen Batur’u kaybettik” sözleriyle duyurdu. Özkök, paylaşımında Batur’un yaşamından kesitler aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Yeşilyurt sokağın güzel kızıydı. Paris Maree’nin güzel kızıydı. İstanbul’un güzel kızıydı. Sarp’ın güzel annesiydi. Gülümsün’ün güzel ablasıydı. Tansu ve benim güzel arkadaşımızdı. Enis Batur’la Ankara’daki evi 1980’lerin Çınaraltı’sıydı. Yusuf Atılgan, Oruç Aruoba, Bilge Karasu, Selim İleri, Filiz, Şahin Yenişehirlioğlu, Ece Ayhan, İlber Ortaylı, Tahsin Yücel, ilhan Usmanbaş… Kimler kimler geçti o evden. Ankara’nın gizli entellektüeliydi Figen.

Hayatı güzel yaşamanın, güzel yaşatmanın zarif simyacısıydı. Adı hiç konmamış bir Hayat loncasının piriydi Figen. Hürriyet’teki yazıları gezmeyi sanat haline getiren birer başeserdi. Elinin ve aurasının dokunduğu her yeri bir hayat vahası olarak işaretler, bir hayat teruarı haline getirirdi. Figen bu ülkenin büyük yazarlarının, sanatçılarının arka oda sırdaşıydı. Büyük kızdı Figen. Büyük yaşadı. Ve ona en yakışan haliyle sessizce gitti.

Figen bir dönem Türkiye’sinin büyük kadınlarındandı. Güle güle Figen. Yaşadığın hayatın kalitesi, estetiği, ruhu yaşından çok dolu ve uzundu. Upuzundu. Sen hepimiz için unutulmayacak, unutulamayacak bir arkadaştın. Ölsen de gitmezsin, gidemezsin aramızdan. Sen istesen de biz bırakmayız. Nihat Odabaşı’nın bu güzel fotoğrafı hep başucumuzda durur."

