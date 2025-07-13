CHP eski milletvekili ve baro başkanı hayatını kaybetti

CHP’nin eski Antalya milletvekili ve Antalya Barosu eski başkanı sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Siyasi ve hukuk çevrelerinden peş peşe taziye mesajları geldi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
CHP eski milletvekili ve baro başkanı hayatını kaybetti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Antalya Milletvekili ve Antalya Barosu’nun eski başkanlarından Gürkut Acar, Antalya Yeşilbayır’daki evinde yaşamını yitirdi. 76 yaşında hayatını kaybeden Acar’ın vefatı, hukuk ve siyaset camiasında derin üzüntü yarattı.

Acar’ın ardından başta CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı olmak üzere birçok isim taziye mesajı yayımladı. Kamacı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet değerlerine bağlılığı, hukuk mücadelesi ve topluma adanmış yaşamıyla iz bırakan önceki dönem Baro Başkanımız, CHP İl Başkanımız ve 24. Dönem Antalya Milletvekilimiz Gürkut Acar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu her zaman saygı, sevgi ve minnetle anacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise şu mesajı paylaştı:

“Gürkut ağabey, hem meslek hayatında hem de siyasi yaşamında ilkeli duruşuyla hepimize örnek oldu. Onu her zaman sevgiyle anacağız.”
Antalya Barosu Başkanı Ali Çadaş Bozaner de Acar için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“2000-2002 yılları arasında Antalya Barosu Başkanlığı yapmış değerli meslektaşımız Gürkut Acar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.”
Gürkut Acar için bugün saat 15.30’da CHP Antalya İl Başkanlığı önünde, saat 16.00’da Antalya Barosu binasında tören düzenlenecek.

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