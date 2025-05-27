CHP İngiltere'den destek arayışında!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı demokrasiye yeterince sahip çıkmamakla eleştirdi. Starmer’ın otoriter liderlerle yakın ilişki kurduğunu savunan Özel, İngiltere'den demokratik muhalefete destek beklediklerini yineledi.

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CHP İngiltere'den destek arayışında!
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Bir televizyon programında konuşan Özel, Starmer’ın Ekrem İmamoğlu’nun yargılanması ve demokrasiye yönelik tehditler karşısında sessiz kaldığını vurguladı. “Suriye’de bir oyun kurulmuş; İsrail, Trump ve Starmer gibi aktörler bu oyunun içindeler. Bizimkilere de orada bir rol biçilmiş. Starmer, bu tablo karşısında suskun kalıyor,” dedi.

Starmer’ın tutumunun İngiltere iç siyasetinde de eleştirildiğini ifade eden Özel, “Demokratik ülkelerdeki sorunlar, bazen bu ülkelerin anti-demokratik liderlerinden kaynaklanıyor. İngiltere’nin dostları yok, çıkarları vardır anlayışı, bugün de Starmer tarafından sürdürülüyor,” ifadelerini kullandı.

Özel, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısında da uluslararası demokrat çevrelerden destek istemişti. “Türkiye'de istikrarın adresi Erdoğan değil, demokratlardır,” diyen Özel, Batı’nın Türkiye’deki demokrasi mücadelesine daha güçlü destek vermesi gerektiğini savundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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