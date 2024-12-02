CHP ve DEM Parti'ye yakın alevi dernekleri, Demirtaş'a özgürlük istedi! Kılıçdaroğlu davasını bahane ettiler

DEM Parti ve CHP güdümündeki bazı alevi dernekleri Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu davası gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. Fakat açıklamada terör suçu nediyle cezavinde bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya özgürlük istendi.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Türkiye Alevi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdla Kültür Derneği gibi kuruluşların ortak imzasıyla duyurulan bildiride terörle bağlantılı belediye başkanlıklarına kayyım atanmasına da karşı çıkıldı, halkın iradesinin gasp edildiği savunuldu.

Alevi toplumunun lehine bir çalışma yapmayan gruplar, “Anadilde eğitim”, “Öcalan ve Demirtaş’a özgürlük” gibi PKK taleplerini dile getiriyor.

Bu dernek ve kuruluşların yaptığı açıklamayı değerlendiren Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, "amacın alevileri ülke karşıtı bir kitleye dönüştürlmek istenmesi" olduğunu söyledi. Bu kuruluşların alevi inancını geliştirmek gibi bir kaygılarının olmadığına da dikkat çeken Abbasoğlu, "Alevileri siyasetin bir parçası yapmaya çalışan bu kurumların arkasında siyasi partiler maddi ve manevi tüm desteği veriyor" ifadselerini kullandı.