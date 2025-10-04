CHP'ye ABD'de alacak davası: Genel Merkez yöneticileri ifadeye çağrılacak

CHP’nin eski ABD temsilcisi Yurter Özcan, bütçe gönderilmediği için bir yıl boyunca tüm giderleri cebinden karşıladığını belirterek CHP Genel Merkezi’ne ABD’de dava açtı. Özcan, davanın jüri huzurunda görüleceğini ve Genel Merkez yöneticilerinin mahkemede ifade vereceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski ABD temsilcisi Yurter Özcan, CHP Genel Merkezi hakkında ABD’de alacak davası açtığını duyurdu. Özcan, davanın jüri huzurunda görüleceğini ve CHP yöneticilerinin ABD’de ifade vermeye çağrılacağını açıkladı.

Yurter Özcan yaptığı açıklamada, 15 yıl üyesi olduğu ve 11 yıl temsilciliğini yürüttüğü CHP’nin ABD Temsilciliği için Özgür Özel’in genel başkan olmasının ardından yaklaşık bir yıl boyunca bütçe gönderilmediğini ifade etti.

Özcan, bütçe gönderilmemesine rağmen temsilciliğin faaliyetlerinin sürdüğünü ve tüm masrafları kendi cebinden karşıladığını belirterek şunları söyledi:

KARARI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM

“ABD Adalet Bakanlığına kayıtlı resmi bir kurum olan CHP ABD Temsilciliği, bu süreçte bütçe gönderilmemesine rağmen tüm faaliyetlerini yerine getirmiştir. Vergiler, maaşlar ve operasyonel masrafların tamamını bizzat ben üstlendim. Buna rağmen temsilciliğin kapatılacağı kararını televizyondan öğrendim.”

Özcan, CHP Genel Merkezi ile yazılı ve sözlü görüşmeler yapılmasına rağmen hiçbir çözüm üretilmediğini vurguladı.

Davanın ABD’de devam ettiğini aktaran Özcan, “Bu süreçlerde ABD’de süren davada Özgür Özel, Selin Sayek Böke ve Özgür Karabat başta olmak üzere Genel Merkez yöneticileri de ABD’deki mahkemeye tanık olarak ifade vermeye çağrılacak ve jürili duruşma yapılacaktır. Dosyanın Türkiye ayağında da gerek kişisel gerekse tüzel sorumlular hakkında dava süreci olacaktır” ifadelerini kullandı.

